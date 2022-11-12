AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe taksicilerin sorunlarını dinledi





TAKSİCİLER EN ÖNEMLİ KÜLTÜR ELÇİSİ

Taksicilerin toplumun her kesimi ile irtibat halinde olduğunu ve yurtdışından Türkiye'ye gelen turistlerin ilk izlenimlerini taksicilerden kazandığının altını çizen Kabaktepe "Ülkenin en önemli kültür elçisisiniz. Taksi konusu sadece ulaşım ve taşıma hizmeti değil aslında bir kentin hem kültürüne hem yaşam biçimine hem insani ilişkilerine etki eden bir sektörden bahsediyoruz. İstanbul 7-24 yaşayan bir kent. Bu kentin hiç uyumadan hizmet veren sektörlerinden biri de taksicilerimiz. Bunun farkında olarak hareket etmek lazım" diye konuştu



EN TEMEL SORUNLARDAN BİRİ ULAŞIM

Korsan taksiciliğin bitirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Kabaktepe "Ulaşım, İstanbul'un en temel sorunlarından bir tanesi. Minibüsümüz, metrolarımız, otobüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Dedik ki bu arkadaşlarımızla birlikte bir masa kuralım. Kentin gelişimini beraber planlayalım. Bunu konuşarak ortak bir yol bulmak lazım. Bu kent bizim" ifadelerini kullandı.