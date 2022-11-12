AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe taksicilerin sorunlarını dinledi

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın da katıldığı ziyarette İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaşadıkları sorunları anlatarak çözüm için destek istedi.
KORSAN TAKSİCİLİK BİTİRİLMELİ
Korsan taksiciliğin bitirilmesi ve trafiğe uyumlu yeni bir taksimetre tarifesine geçiş için destek isteyen Fahrettin Can, İstanbul'da yeni taksi plakası verilmesine karşı olmadıklarını söyledi.
YENİ PLAKALAR İHALE İLE VERİLSİN
Can "Ne kadar taksi plakasına ihtiyaç varsa ihale yolu ile devlet vermeli. Başka yöntemlerle taksi plakası verilmesi doğru değildir. Hepsi aldatmacadır. İhale yoluyla taksi plakası verilmesi ile hem devlet kazanacak, hem de millet kazanacak" dedi
TAKSİCİLER EN ÖNEMLİ KÜLTÜR ELÇİSİ
Taksicilerin toplumun her kesimi ile irtibat halinde olduğunu ve yurtdışından Türkiye'ye gelen turistlerin ilk izlenimlerini taksicilerden kazandığının altını çizen Kabaktepe "Ülkenin en önemli kültür elçisisiniz. Taksi konusu sadece ulaşım ve taşıma hizmeti değil aslında bir kentin hem kültürüne hem yaşam biçimine hem insani ilişkilerine etki eden bir sektörden bahsediyoruz. İstanbul 7-24 yaşayan bir kent. Bu kentin hiç uyumadan hizmet veren sektörlerinden biri de taksicilerimiz. Bunun farkında olarak hareket etmek lazım" diye konuştu
EN TEMEL SORUNLARDAN BİRİ ULAŞIM
Korsan taksiciliğin bitirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Kabaktepe "Ulaşım, İstanbul'un en temel sorunlarından bir tanesi. Minibüsümüz, metrolarımız, otobüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Dedik ki bu arkadaşlarımızla birlikte bir masa kuralım. Kentin gelişimini beraber planlayalım. Bunu konuşarak ortak bir yol bulmak lazım. Bu kent bizim" ifadelerini kullandı.