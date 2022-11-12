Bağ evinde yakalanan FETÖ’cü cezaevinde

Konya'nın Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan öğretim görevlisi Doç. Dr. Ömer Sağlam'ın, kırsal Hacı Memiş Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, Sağlam'ı evin bahçesinde yakaladı. Tanınmamak için saç ve sakalını uzattığı belirlenen Sağlam'ın örgüte bağlı dershanelerdeki öğretmenlere ağabeylik yaparak onları yönlendirdiği belirtildi. Sağlam jandarmadaki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede, hakkındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilerek cezaevine teslim edildi.