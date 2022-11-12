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Giriş Tarihi: 12.11.2022 21:21

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya’ya gidecek

AA
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya’ya gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.

G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.

Başkan Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.

Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya’ya gidecek
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