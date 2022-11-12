Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Kastamonu'nun 4 ilçesine doğal gaz bağlanması töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Abana, Bozkurt, Cide, İnebolu doğal gaza kavuştu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur. Bir sözü daha tutmuş olmanın mutluluğu ile sizlerle birlikteyiz.

Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları bu ilçelerle sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a da önümüzdeki yıl yapacağız. Bu ilçeleri diğerleri de izleyecek. Dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Kastamonu'nun 15 ilçesine 4 yılda 660 kilometre doğal gaz hattı döşeyeceğiz. Böylece Kastamonu'da doğal gaz ulaşmayan yer kalmayacak.

Doğal gazdan faydalanan nüfusu 12 milyondan 58 milyona çıkardık. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman aboneliğini yaptırarak bu konfordan yararlanma şansına sahiptir.

Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke altyapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştık. Bu gayretlerimizi, doğal gaz konforonun tüm vatandaşlarımıza ulaştırana kadar sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık.

Kara ve denizde 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır.

Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik.

100 liralık doğal gaz faturasının 75 TL'sini vatandaşımıza yansıtmadan biz karşılıyoruz.