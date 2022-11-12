DHKP-C’nin avukat yapılanmasına ceza yağdı

TERÖR örgütü DHKP/C üyesi veya yöneticisi oldukları iddiasıyla aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu 22 avukatın yargılandığı dava, karara bağlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 19 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Tutuklu yargılanan Kozağaçlı için "örgüt üyeliği"nden 12 yıl ceza ve "propaganda"dan ceza verilirken, tutukluluk haline devam kararı verildi. Tutuklu yargılanan isimlerden Oya Aslan'a "örgüt üyeliği"nden 10 yıl 6 ay ceza ve tutukluluk halinin devamına, Barkın Timtik'e "örgüt üyeliği"nden 12 yıl ceza ve "propaganda" ve "direnme suçu"ndan ceza ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, cezaevinde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik hakkında davanın düşürülmesini, diğer sanıkların da değişik sürelerde hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.