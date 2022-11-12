Fatih Erbakan’dan TV5’e tepki: FETÖ’ye açık, Yeniden Refah’a kapalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 6 Kasım tarihinde gerçekleşen 2. Olağan Büyük Kongre'nin ardından ilk kez çıktığı yayında FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV5'e çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Görüş desteği ile kurulan bir kanalın mevcut çizgiden çok uzak olduğunu belirten Erbakan, yaşanılan durumu tasvip etmediklerini belirtti.

"HDP'lilere açık, FETÖ'cülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi'ne kapalı"

Erbakan, "TV5 ekranları Canan Kaftancıoğlu'na açık, CHP'lilere açık, HDP'lilere açık, FETÖ'cülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi'ne kapalı. Bunu izleyicilerinin, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Milli Görüş'ün desteğiyle kurulmuş bir kanal ama şu an bu çizgiden çok uzak. Diyecek bir şey yok, hepimizin katkısı var kurulmasında ama geldikleri noktada tasvip etmiyoruz." sözlerini kaydetti.

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