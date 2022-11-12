Şehidin kanı yerde kalmadı: 6 hain öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç (28) şehit oldu. Şehidin Bursa Osamngazi'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Baba Mehmet ve anne Zeynep Sevinç'in Türk bayrağı asılan evine yakınları, taziyede bulundu. Bekar olan şehidin naaşının bugün toprağa verileceği öğrenildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Emre Sevinç'i şehit eden 6 teröristin bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada,"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi. Öte yandan Şanlıurfa sınırında Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde, taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.