SON DAKİKA: SABAH yabancı çetelerin deport dosyasını açıyor! İşte 9 suç örgütü lideri...

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'den itibaren Türkiye'de yuvalanan ulusal, bölgesel ve yerel 528 mafya tipi suç örgütüne yönelik bin 31 önemli operasyona imza attı. KOM Başkanlığı bunun yanından yurtdışından Türkiye'ye giren ve Türkiye'de suça karışıp yurtdışına kaçan örgüt yöneticileri ve üyeleriyle ilgili de kapsamlı çalışma yürüttü. İnterpol- Europol Daire Başkanlığı işbirliğiyle sınır aşan suç örgütleriyle etkin mücadele edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ, YÜZ AMELİYATIYLA YENİDEN GİRDİ

SABAH, Türkiye sınırlarına giren yabancı suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmaların ayrıntılara ulaştı. Türkiye, 9 önemli suç örgütü üyesini sınır dışı etti. Listenin ilk sırasında geçtiğimiz ay İstanbul'da silahlı saldırıda öldürülen Skaljarı suç örgütünün lideri Jovan Vukotıc yer aldı. Özellikle Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Balkan coğrafyasında, çok sayıda cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı silah bulundurmak, sahte belge, sahte kimlik kullanmak suçlarına karışan, Yunanistan'da 136 kilo kokain kaçakçılığından aranan Jovan Vukotıc 2018 yılında Antalya'da yakalandı. Karadağ ülkesi tarafından yer tespitine yönelik hakkında Mavi Bülten, Skaljarı suç örgütünün lideri olmaktan dolayı da hakkında kırmızı bülten bulunan, Skaljarı'nın kurucusu Vukotıc Antalya'da yakalandıktan sonra aynı gün Sırbistan'a sınır dışı edildi. Ancak Vukotic yasadışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptı. Jovan Vukatic Belgrad'daki özel bir klinikte bir dizi estetik operasyonu geçirdi. Yüzündeki beni aldıran, saç stilini değiştiren Jovan Vukatic, Predrag Propovic adıyla çıkarttığı sahte kimlikle, kendisine emlak danışmanı süsü vererek eşi Masha M. ve 3 yaşındaki kızı Lena ile İstanbul'a giriş yaptı. Vukotıc 8 Eylül'de İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

KANUN HIRSIZI DA SAHTE PASAPORTLA İKİNCİ KEZ GİRDİ

Listenin ikinci sırasında ise Azerbaycan uyruklu Lotu Quli lakaplı Nadir Salıfov yer aldı. Salıfov, özellikle Rusya ve Azerbaycan'da yasadışı suç faaliyetlerinde bulundu. Kanun Hırsızı (Thives in Law) olarak bilinen, Rusya ülkesi tarafından 'Adam Kaçırma' suçundan hakkında iade amaçlı uluslararası seviyede Kırmızı Bültenle aranan, Fransa tarafından ise; 'Cinayet' suçundan yer tespiti maksatlı hakkında uluslararası Mavi Bülten bulunan Salıfov, Türkiye'de yakalanıp iade edilen isimler arasında yer aldı. 2018 yılında adam kaçırma suçundan Rusya adli makamlarınca iadesi amacı ile uluslararası seviyede aranmaktayken 08 Ekim 2018'de yakalanarak ifadesi alındı. 09 Ekim 2018'de Nadir Göç İdaresi Çatalca Binkılıç Geri Gönderme Merkezine teslim edilen Salıfov, 24 Kasım 2018'de Türkiye'den Azerbaycan ülkesine sınır dışı edildi. Salıfov, sınır dışı edildikten sonra son olarak 06 Temmuz 2020'de Rantovanovıts/ Radov adına düzenlenen sahte Yunan pasaportu kullanarak Türkiye'ye giriş yaptı. Suç örgütü lideri Azerbaycan uyruklu Lotu Quli lakaplı Nadir Salıfov 20 Ağustos 2020'de Antalya'da öldürüldü.

SALIFOV ÖRGÜT LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ, ÜYESİ SAHTE PASAPORTLA GELDİ

Suç örgütü lideri Azerbaycan uyruklu Lotu Quli lakaplı Nadir Salıfov'un öldürülmesinin ardından hakkında Rusya tarafından adam öldürme ve silah kaçakçılığı suçları kapsamında kırmızı bülten, Fransa'dan da Mavi Bültele aranan örgütün önemli üyelerinden Ilgam Gadzhıev, bir kişiye ait sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptı. 14 Kasım 2021'de yakalandı. 15 Kasım 2021'de İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen Ilgam Gadzhıev Kocaeli Geri Gönderme Merkezinde bulunuyor.

POLİS KATİLİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Bulgaristan'da uyuşturucu, silah kaçakçılığı, haraç, gasp, tefecilik, kundaklama suçlarına karışan, Organize suç grubunun lideri olan ve Interpol tarafından hakkında çıkartılan Kırmızı Bültenle aranan Dımıtar Zhelyazkov da Türkiye'de yakalandı. Bulgaristan uyruklu suç örgütü lideri Dimitar Zhelyazkov ve beraberindeki 7 zanlı, 4 Ağustos 2018'de İstanbul'da gözaltına alındı. Dimitar Zhelyazkov çıkarıldığı mahkeme tarafından geçici süre ile tutuklandıktan bir süre sonra 15 Şubat 2019'da Bulgaristan'a sınır dışı edildi. Mındıa Lavasoglı Goradze, Gürcistan'da 1 polis memurunun öldürülmesi ve uluslararası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak suçlarına karıştığı için Interpol tarafından hakkında çıkartılan kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu suç örgütü lideri Mindia Lavasoglı Goradze 19 Haziran 2020'de Beyaz Rusya'ya sınır dışı edildi.

KARDEŞİNE SUİKAST YAPMAK İÇİN SAHTE PASAPORT İLE GELDİ

Suç örgütü üyesi olan hakkında daha önce ülkemizde birçok kez adli işlem yapılan Jamal Hasanov da İstanbul'da yakalanan yabancı suç örgütü şebekesi liderleri arasında yer aldı. Lotu Guli lakaplı organize suç örgütü lideri Azerbaycan uyruklu Nadir Salıfov, kardeşi Mushviq Salıfov'a yönelik İstanbul'da farklı tarihlerde suikast eylemi teşebbüsünde bulunmaya çalıştı. Suç örgütü lideri 16 Nisan 2019'da İstanbul'da iki ruhsatsız tabanca ve üzerinde Rovşen Ayazlı adına düzenlenmiş sahte Azerbaycan pasaportu ile yakalandı. Tutuklanan suç örgütü lideri, 24 Temmuz 2019'da İstanbul Binkılıç Geri Gönderme Merkezinden Azerbaycan ülkesine sınır dışı edildi. Ukrayna adli makamlarınca organize suç örgütü üyeliği ve muhtelif başkaca suçlardan ulusal seviyede aranan Ukrayna uyruklu Mykhaılo Zotov son olarak İstanbul'da 30 Nisan 2020'de yakalanıp sınır dışı edildi. Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla giren suç örgütü üyesi Sanger Ahmadı, 14 Ocak 2022'de Pakistan'a sınır dışı edildi. Gürcistan ülkesinde komisyoncu olarak bilinen Ednari Papunaıshvılı İstanbul'da yaşadığı ve Türkiye tarafından uluslararası seviyede aranan ve Gürcistan ülkesinde yaşayan bazı kişilerin, Gürcistan ülkesindeki mahkemelerine savcılık nezdinde devreye girerek Gürcistan mevzuatı çerçevesinde adli para karşılığında salıverilmelerini sağladı. Ednari Papunaıshvılı Gürcistan/Batum'a gitmeye çalıştığı 28 Nisan 2022'de Artvin'de yakalandı. İlk aşamada Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilen zanlı daha sonra Kocaeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Ednari Papunaıshvılı, Kocaeli Geri Gönderme Merkezinden 24 Mayıs 2022'de Gürcistan'a sınır dışı edildi.