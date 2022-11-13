Açık ortakla gizli ortak birbirine girdi

6'lı masanın ikinci büyük partisi İyi Parti ile gizli ortak HDP arasındaki gölge oyunu büyüyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isim vermeden "6'lı masadaki kadın başkan" diyerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben yaptığı "Kürt düşmanlığı" suçlamalarına jet cevap geldi: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Kürt düşmanlığı ile suçlayarak, "Bu 6'lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir" dedi.İyi Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Pervin Buldan'a yanıt verdi:"Bugün bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 9 Kasım 2022 tarihli grup toplantımızdaki konuşmasında dile getirdiği eleştiriler karşısında bir parti genel başkanına yakışmayacak çirkinlikte, terbiye sınırlarını aşan ve kutuplaştırıcı bir nefret dilini benimseyerek, asılsız suçlamalar ve hakaretlere başvurma yolunu tercih etmiştir. Partimizin ve Genel Başkanımızın söz konusu konuşmasındaki tespit ve uyarıları son derece açık ve nettir. Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca, yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz. Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz. İyi Parti olarak; milletimizin her bir ferdinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inşa edebilme hedefi için ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."Öte yandan Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İyi Partili bir yöneticiden "HDP'ye karşı sizden daha dik bir duruş istiyoruz" çıkışı geldi.