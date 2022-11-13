AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na: Hizmet yok, laf çok, İcraat yok, yalan çok!

"İŞTEN ATILMANIN BİR GEREKÇESİ VARDIR"

Ardından protestoya sinirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır, hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ: NAMUS SÖZÜNÜZE NE OLDU?

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. CHP yönetimindeki İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya'da on binlerce işçi işten çıkarıldığını belirten Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na verdiği sözü hatırlattı.

Dağ, "Hiçbir belediyede işçilerin ekmeğiyle oynanmayacağını taahhüt eden Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, namus sözünüze ne oldu? Hizmet yok, laf çok. İcraat yok, YALAN çok." ifadelerini kullandı.