Avrupalı Türklerden annelere destek ziyareti

Diyarbakır'daterör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri, Danimarka'da bulunan Türk vatandaşlarının haklarını savunan UID Danimarka Başkanlığı heyeti ziyaret ederek destek verdi.Öte yandan, 2013'te 22 yaşındayken Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğu dönemde kandırılarak dağa kaçırılan İzzet Akhan'ın engelli olan babası Rüstem, annesi Gülizar ve kardeşi Abdurrahman Akhan eyleme katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 330'a yükseldi.