Bakan Soylu: “Bu davanın hiçbir yerinde bir sıfatla bulunmuyorum”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten dolayı yargılandığı davayla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullandığını anımsatan Bakan Soylu, "Kendisine YSK üyelerine hakaretten dava açılmıştır. Az çok siyaset haberleri izlemiş herkes bilir ki, ülkemizdeki seçim süreci hakimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yürütülür. Seçimlerle ilgili her türlü kararı onlar verir. Seçimin iptaline de Yüksek Seçim Kurulu karar verdiği için sarf edilen bu sözün muhatabı da onlardı. Doğal olarak mesele yargıya taşındı. Kararı elbette ki bağımsız mahkemelerimiz verecektir. Şunun bilinmesini isterim ki, Süleyman Soylu olarak bu davanın hiçbir yerinde davalı, davacı, müdahil, müşteki veya başka bir sıfatta bulunuyor değilim. Bana açılmış bir dava değil. Benim açtığım bir dava da değil. Hatta İçişleri Bakanlığına bağlı hiçbir birimde bu davayla ilgili değil" ifadelerini kullandı.

"BİZ KENDİMİZE AİT ŞİKAYETİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

İmamoğlu'nun hukuk cambazlığı yaptığını söyleyen Bakan Soylu, "Bu davanın yargılanması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dava konusu ifadesiyle şahsımı yani İçişleri Bakanı'nı kastettiğini söylemiş. Ben de bu ifadesinden dolayı ayrıca bir şikayette bulundum. Bu şikayet YSK ile olan davadan ayrı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. Bu sözlerin konuşulduğu zaman 4 Kasım 2019'dur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı YSK üyelerine yaptığı hakaretin cezasından kurtulmak için hukuku kandırarak bu sözü bana söylediğini ifade ediyor. Oysa bu sözün söylendiği tarih 4 Kasım 2019. Benim bu ifadeyi kullandığım tarihten tam 2.5 yıl sonra yani 30 ay sonra hakkımda şikayette bulunuyor. Bir de kendisine YSK üyelerine hakaretten dolayı açılan dava tarihinden tam 1 yıl sonra, bunun adı hukuk cambazlığıdır. Elbette biz kendimize ait şikayetimizi devam ettireceğiz" dedi.

"KARARI BAĞIMSIZ MAHKEMELER VERECEKTİR"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun daha önce de bir kamu görevlisine hakarette bulunduğunu anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Daha önce bu ülkenin bir kamu görevlisine ağza alınmayacak bir cümle kurmuş. Sonra da bunu 'Basitlik dedim' diye tevil etme yoluna gitmiştir. İstanbul'da ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı yapan birisinin seçimi iptal yetkisinin kimde olduğunu bilmemesi söz konusu değildir. Kamuoyunu da yargıyı da elbette kandıramazsınız. YSK ile olan meselesini halledemeyeceğini anlayınca ve buradan bir ceza alma ihtimalini görünce konuyu İçişleri Bakanı'na bağlamaya çalışmak, mahkeme salonunun önüne kalabalıklar çağırıp yargıyı baskı altında tutmaya çalışmak, devam eden bir davayla ilgili duruşmadan tam bir gün önce İstanbul'u ve mahkemenin etrafını isimlerimin yazdığı ve yalan yanlış birçok cümlenin içerisinde bulunduğu afiş ve bilbordlarla donatmak, mağduriyet peşinde koşmak, siyaset değil olsa olsa büyükelçi masalarında üretilmiş bir garp kurnazlığı, bir batı kurnazlığıdır. Tam bir haftadır, tüm fonladıkları medya sabahtan akşama kadar bu işe tahsis edilmiştir. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerine 'kimyasal silah' iftirası atanlar, polise ve jandarmaya 'uyuşturucu' iftirası atanlar, kendi devletine, kendi kurumlarına göstermediği nezaketi ve saygıyı elin oğluna elin kapısında göstermektedirler. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Milli iradeyi, siyaseti, yargıyı, sivil toplum alanını baskılamaya çalışan bu tehdit dilini reddediyoruz. Elbette ki, kararı bağımsız mahkemeler verecektir."