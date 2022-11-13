CHP’li belediyenin usulsüzlüğü Sayıştay raporunda

Sayıştay Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı Denetim Raporu'nu yayımladı. Raporda, 3 bin 716 okul ve personel servis plakasının, 39'u hariç ihalesiz ve süresiz verildiği belirtildi. Raporda ayrıca, 2 bin 443 taksi, 522 minibüs ile 4421 özel halk otobüsü plakasının da yine ihalesiz ve süresiz verildiği ifade edildi. Daha önce alınmış izinlere istinaden çalışan ticari plakaların, süresi ve şartları belirlenerek ihale yoluyla verilmelerinin sağlanması gerektiği belirtilen raporda, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçerek sürekli olarak icra eden kişilere, en fazla 10 yıllık süre belirtilerek verilmesi gerektiği vurgulandı.