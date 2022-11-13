Cinayet zanlısı 6 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Küçükhan Mahallesi'nde 15 Haziran 2016 tarihinde meydana gelen olayda, mahallede bulunan zirai aletler fabrikasında çalışan Recep Y., işyeri sahibi C.K ve işçi H.K arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmış çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüştü. Çıkan silahlı kavgada Recep Y., kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, olayın şüphelileri C.K. ve H.K., olduğunu tespit etti. Şüpheli C.K. şahıs olaydan 5 ay sonra Jandarma ekipleri tarafından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan operasyonda yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme suçundan tutuklanarak" Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 6 yıldır aranan olayın diğer şüphelisi H.K. isimli şahsın Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Onikiler Mahallesinde olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.K., çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme suçundan" tutuklanarak ceza evine konuldu