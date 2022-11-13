Dünya liderlerinden Türkiye’ye taziye mesajı

İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Türkiye'ye taziye mesajları iletildi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İstanbul'un merkezinde meydana gelen patlamanın haberi bizi derinden sarsmıştır. Yaşanan trajediyle ilgili olarak size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İstanbul'da hain saldırı sonucu patlamada can kaybı ve yaralıların olması haberinden derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Seninleyiz Türkiye!" ifadelerini kullandı.