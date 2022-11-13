FETÖ’cü asker il il dolaşıp örgüt üyelerine zarflarla para yardımında bulunmuş

Konya'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan meslekten ihraç asker Ubeyde Ramiz U.'nun (29) telefonundan çıkanlar Avrupa'nın terör örgütü üyelerine nasıl sahip çıktığını bir kez daha ortaya koydu. Ubeyde Ramiz U. ile ihraç ve aranması olan askerlerin olduğu whatsapp grubunda, " Türkiye'den hicret eden bütün kardeşlerimize başta Almanya olmak üzere birçok ülke sahip çıktı ve oturum verdi. Allah bu vesile ile hizmet erlerini dünyaya dağıttı. Hizmet Avrupa'da dimdik. Amerika kıtasında dimdik. İskandinav coğrafyası öyle" dedi.

Konya Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe vurdu. Örgüt üyelerinin örgütle olan bağını tekrar güçlendirmek için para yardımında bulunan, sık sık örgüt toplantıları yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 20 kişi hakkında soruşturma yürütülürken, 13 şüpheli hakkında dava açıldı.

'İL İL DOLAŞIP FETÖCÜLERİN AİLELERİNE PARA YARDIMI'

Tutuklanan sanıklardan biri olan meslekten ihraç astsubay Ubeyde Ramiz U. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. İddianamede, Ubeyde Ramiz U'nın başta Kırıkkale olmak üzere birçok ile giderek eşleri cezaevinde olan kişilere zarflarla para yardımında bulunduğu belirtildi. Şüphelinin ayrıca daha önce örgütten dolayı işlem gören kişilerle sık sık bir arayarak gelerek örgütsel toplantılar yaptığı, örgütü yeniden güçlendirme faaliyetleri içerisinde olduğu kaydedildi.

'HİZMET AVRUPA'DA AMERİKA'DA DİMDİK'

Ubeyde Ramiz U'nın telefonundan çıkanlar ise FETÖ'cülere Avrupa'nın destek verdiği belirtildi. Aralarında meslekten ihraç ve aranması olan kişilerin bulunduğu whatsapp yazışmalarında şüphelinin, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının tahliye durumlarının takip ettiği ve tahliye olanlarla irtibat kurmaya çalıştığı belirtildi. Mesajlarda başka bir örgüt üyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Adamların cezası bitti biz geri gireceğiz" dediği Ubeyde Ramiz U'nin ise "Hayırlısı, kahrı da hoş lütfu da" şeklinde cevap verdiği belirtildi. Yine başkası tarafından atılan mesajda, "Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Bu testi geçtiğimiz için baksanıza Türkiye'den hicret eden bütün kardeşlerimize başta Almanya olmak üzere birçok ülke sahip çıktı ve oturum verdi. Hizmetin bitirildiğini sandı ama yanıldılar. Esas kendileri bitti. Allah bu vesile ile hizmet erlerini dünyaya dağıttı. Kriz yönetmek kurum yönetmeye benzemez. Hocaefendi liderdir, kriz yönetiyor. Yönetici ruhlular varsın süreci başka değerlendirsin, yüreği olanlar liderin arkasında durur. Hizmet Avrupa'da dimdik. Amerika kıtasında dimdik. İskandinav coğrafyası öyle. Zor bir imtihan döneminden geçiyoruz. Muavenet arkadaşlarımızın dayanışmasına ve kaynaşmasına vesile olur. Herkesin gündeminde olmalı. Eskiden birinci isimiz himmetti. Şimdi de birinci isimiz destek" ifadeleri yer aldı.