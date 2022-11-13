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Giriş Tarihi: 13.11.2022 17:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı provokatif paylaşımlara soruşturma başlattı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı provokatif paylaşımlara soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesindeki patlamayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesinde akşam saatleri sıralarında henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Patlama sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı İstiklal Caddesi boşaltıldı ve Taksim Camisi kapatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstiklal Caddesindeki patlamayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden çok sayıda fotoğraf ve video paylaşılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı provokatif paylaşımlara soruşturma başlattı
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