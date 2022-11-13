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Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:59 Son Güncelleme: 13.11.2022 14:30

İstanbul’da suç örgütlerine operasyon

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon

İstanbul Gaziosmanpaşa’da suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım Cuma günü Gaziosmanpaşa'da suç örgütü lideri Barış B.'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon | Video

Ekipler yaptıkları operasyonda, Barış B. liderliğindeki suç örgütü ile bağlantılı, 'Silahlı tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arama kararı bulunan A.A. ile Ü.Ç. isimli şüphelileri yakaladı.

Operasyon yapılan adreste, ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ç. serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da suç örgütlerine operasyon
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