İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım Cuma günü Gaziosmanpaşa'da suç örgütü lideri Barış B.'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon | Video

Ekipler yaptıkları operasyonda, Barış B. liderliğindeki suç örgütü ile bağlantılı, 'Silahlı tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arama kararı bulunan A.A. ile Ü.Ç. isimli şüphelileri yakaladı.

Operasyon yapılan adreste, ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ç. serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.