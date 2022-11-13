İYİ Partili İbrahim Özkan'dan skandal sözler: Vatandaşa "Köpekler" dedi

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende vatandaşlar, "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Durumu hazmedemeyen bazı siyasiler görüntülere tepki gösterdi. Onlardan biri olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise durumu hakaret boyutuna taşıdı.
İYİ PARTİLİ İBRAHİM ÖZKAN'DAN SKANDAL SÖZLER
VATANDAŞA "KÖPEKLER" DEDİ!
İbrahim Özkan sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu. Özkan, "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı.
TEPKİ SONRASI PAYLAŞIMI SİLİP İFTİRA ATTI
İbrahim Özkan'ın skandal paylaşımı büyük tepki topladı. İyi Parti'li Özkan hakaret ettiği tweeti gelen tepkiler üzerine sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda 'seni çok seviyoruz' diyen vatandaşın 'köpeğin oluruz' dediğini iddia etmeye çalıştı.
SİCİLİ KABARIK!
Öte yandan İYİ Parti İBB grup başkan vekili İbrahim ÖZKAN'ın sicili de kabarık çıktı. Buna göre Özkan'ın Bank Asya'dan karşılıksız çek, Bilişim sistemleri ile banka dolandırıcılığı, Taksirle adam yaralama ve hakaret suçundan kaydının olduğu belirtildi.