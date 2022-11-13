İYİ Partili İbrahim Özkan'dan skandal sözler: Vatandaşa "Köpekler" dedi

TEPKİ SONRASI PAYLAŞIMI SİLİP İFTİRA ATTI

İbrahim Özkan'ın skandal paylaşımı büyük tepki topladı. İyi Parti'li Özkan hakaret ettiği tweeti gelen tepkiler üzerine sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda 'seni çok seviyoruz' diyen vatandaşın 'köpeğin oluruz' dediğini iddia etmeye çalıştı.

SİCİLİ KABARIK!

Öte yandan İYİ Parti İBB grup başkan vekili İbrahim ÖZKAN'ın sicili de kabarık çıktı. Buna göre Özkan'ın Bank Asya'dan karşılıksız çek, Bilişim sistemleri ile banka dolandırıcılığı, Taksirle adam yaralama ve hakaret suçundan kaydının olduğu belirtildi.