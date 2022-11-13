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Giriş Tarihi: 13.11.2022

MEB’den asılsız iddialara suç duyurusu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin şaibeli olduğu, söz konusu sınav hakkında öğretmenler arasında, sınav sorularının elden ele dolaştığı, bazı sendikaların sınav kitapçığı dağıttığı ve sınavda çıkan soruların da dağıtıldığı iddiaları paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu iddialara ilişkin harekete geçerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede "Bu iddialarının herhangi bir somut dayanağı olmadığı, yalnızca söylentiler üzerinden sınav hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığı, sınava girmek için başvuruda bulunan öğretmenler arasında infial yaratmayı amaçlandığı açıktı" denildi.
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MEB’den asılsız iddialara suç duyurusu
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