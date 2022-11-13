Haberler Gündem Haberleri MHP Lideri Bahçeli: “2023 yılı lider ülke Türkiye’nin önsözüdür”
Giriş Tarihi: 13.11.2022 15:59 Son Güncelleme: 13.11.2022 16:16

MHP Lideri Bahçeli: “2023 yılı lider ülke Türkiye’nin önsözüdür”

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
MHP Lideri Bahçeli: “2023 yılı lider ülke Türkiye’nin önsözüdür”

Elazığ’da ‘Aday Belli Karar Net’ mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin yaklaştığına dikkat çekerek, “2023 yılı lider ülke Türkiye’nin önsözüdür” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili ve parti kurmaylarının yer aldığı geniş bir kadroyla partisinin Elazığ'da düzenlediği 'Aday Belli Karar Net' mitingine katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı İstasyon Meydanı'ndaki mitingde 2023 seçimlerinin önemine dikkat çeken Bahçeli'nin hedefindi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı vardı.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun siyasi nefretini Türkiye'ye karşı kullandığını belirterek, "Dünya'nın neresinde kendi devletini suçlayan bir muhalefet var. CHP, kuruluş çizgisinden tamamen uzaklaşmıştır" dedi. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının dış güçlerden icazet beklemesinin ise, teslimiyet ve rezalet olduğuna dikkat çekti.

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MHP Lideri Bahçeli: “2023 yılı lider ülke Türkiye’nin önsözüdür”
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