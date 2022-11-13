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Giriş Tarihi: 13.11.2022 13:34

MSB paylaştı! İşte terör örgütü PKK'nın mühimmat deposunun imha edilme anı

MSB paylaştı! İşte terör örgütü PKK’nın mühimmat deposunun imha edilme anı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristlere ait mühimmat deposunun imha edilme anına ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerin yer aldığı gönderide şu ifadelere yer verildi.

MÜHİMMAT DEPOSU İMHA EDİLDİ

"Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi."

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MSB paylaştı! İşte terör örgütü PKK'nın mühimmat deposunun imha edilme anı
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