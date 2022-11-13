Haberler Gündem Haberleri MSB'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Giriş Tarihi: 14.11.2022 05:14

MSB'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

AA
MSB’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA