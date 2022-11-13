MSB’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.