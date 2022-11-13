Son dakika: Pençe Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ağır darbe! 455 terörist etkisiz hale getirildi

455 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, bin 904 el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi. Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5'in yanı sıra, roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makinalı tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere bin 203 adet çeşitli çapta silah ele geçirildi. Silahlarla birlikte bunlara ait 522 bin mühimmat, 205 adet telsiz, 121 adet termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.