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Giriş Tarihi: 13.11.2022 16:09 Son Güncelleme: 13.11.2022 16:12

Son dakika: AFAD duyurdu! Bitlis'te korkutan deprem

Son dakika: AFAD duyurdu! Bitlis’te korkutan deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 15.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Bitlis'te korkutan deprem
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