Son dakika: AFAD duyurdu! Bitlis’te korkutan deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 15.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.