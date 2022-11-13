Son dakika: AFAD duyurdu! Bitlis’te korkutan deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 15.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ahlat (Bitlis)
Tarih:2022-11-13
Saat:15:58:46 TSİ
Enlem:38.746 N
Boylam:42.31 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nuDpQ5oOa9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 13, 2022
TASHARMAN-AHLAT (BITLIS) https://t.co/jtyrblM4My
13.11.2022, 15:58:45 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli