ABD’li e-ticaret devi Amazon 10 bin kişiyi işten çıkaracak

New York Times'ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

KURULUŞUNDAN BU YANA EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA

Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi. Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD'li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.