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Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:32 Son Güncelleme: 14.11.2022 14:38

Bakan Bozdağ açıkladı! 46 kişi gözaltına alındı

AA
Bakan Bozdağ açıkladı! 46 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren teröriste yardım eden ve teröristin temasta bulunduğu kişilere ulaşıldığını ve 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika haberi... Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren teröristin yakalandığını, teröriste yardım edenler ile teröristin temasta bulunduğu kişilere ulaşılıp, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu menfur terör saldırısının faili teröristi, teröriste yardım edenleri ve bunlarla temas halinde olanları kısa sürede tespit edip yakalayan güvenlik güçlerini ve adli tahkikatı yürüten Cumhuriyet savcılarını tebrik eden Bozdağ, her birine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

Her tür terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı, terör saldırısını ve bu saldırıyı gerçekleştiren teröristi lanetleyen Bozdağ, "Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır. Terörle mücadelemiz, terör bitene kadar devam edecektir." vurgusu yaptı.

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Bakan Bozdağ açıkladı! 46 kişi gözaltına alındı
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