Barış Pınarı Bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ile mücadelesi devam ediyor. Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist kahraman askerlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.