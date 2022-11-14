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Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:44

Barış Pınarı Bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı Bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ile mücadelesi devam ediyor. Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist kahraman askerlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.

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Barış Pınarı Bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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