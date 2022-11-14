‘İmamoğlu hukuk cambazlığı yapıyor

İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasında kendi adının geçmesi ile ilgili 'Hukuk cambazlığı' yapıldığını belirterek bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, davanın seyrini örnek göstererek İmamoğlu'nun ceza almamak için kendisini hedef aldığını söyledi ve "Bu yapılan olsa olsa büyükelçi masalarında üretilmiş bir garp kurnazlığıdır" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'da Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır...' demişti. Açıklama sonrasında yargı mensuplarına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmış, İmamoğlu ise o sözleriyle yargı mensuplarını değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastettiğini ileri sürmüştü.