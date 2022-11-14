İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı! Beton saksılar sökülüyor

90 BETON SAKSI SÖKÜLECEK



150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatıldı.