İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı! Beton saksılar sökülüyor

İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.
90 BETON SAKSI SÖKÜLECEK
150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.
Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatıldı.