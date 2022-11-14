İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi teslim alındı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından hayatını kaybeden 6 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Adem Topkara (40) ile eşi Mukaddes Topkara'nın (27) cenazeleri sabah erken saatlerde yakınlarına teslim edildi. Çift, ikindi namazına müteakip Ayazağa Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve kardeşinin nişanı için geldiği İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan (34) ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan'ın da cenazeleri ailelerine teslim edildi.