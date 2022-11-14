İstiklal’de hain saldırı! 6 ölü 81 yaralı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Mis Sokak girişinde dün saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Hain saldırı sonrasında bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet güçlerince bölge güvenlik çemberine alınarak İstiklal Caddesi boşaltıldı, Taksim Camisi ve çevredeki AVM'ler kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü. Çevredeki mağaza ve dükkanlara sığınan vatandaşlar da güvenli şekilde tahliye edildi. Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Oktay, "4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır 81 de yaralımız var. Yaralılardan 39'u taburcu oldu. Bu olayın arkasında kim varsa, dünyanın öbür ucuna da gitse ulaşılacaktır" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılardan 42'sinin tedavisinin sürdüğünü, yoğun bakımdaki 5 hastadan 2'sinin durumunun ciddi olduğunu kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise iznini geçirmek için ailesiyle İstanbul'a giden bakanlık personeli Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in, patlamada hayatını kaybedenler arasında olduğunu söyledi. Elazığlı ailenin, Adana'dan kız istemek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Adalet Bakanı Bozdağ, soruşturma için 8 savcı ve 2 cumhuriyet başsavcıvekilinin görevlendirildiğini bildirdi. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırının ardından provokatif paylaşımlarda bulunan 25 hesap yöneticisinin tespit edilerek, ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.İlk tespitlere göre, hain saldırıda bir kadın rol aldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bir kadın caddedeki bir bankın yanına çanta ya da poşet bırakıyor. Uzaklaştıktan sonra patlama oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz" dedi. Adalet Bakanı Bozdağ da, A Haber canlı yayınında, "Bir kadın oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1-2 dakika sonra patlama oluyor. İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta içinde düzenek var, kendi patlatıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor" diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eşi Emine Erdoğan da sosyal medya paylaşımında, "Patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.ardından çok sayıda lider Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi:Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden sarstı.Türk halkının yanındayız.Üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanındayız.Birlikte, terörün başını kaldırdığı her yerde güçlü bir şekilde savaşacağız.Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.Yunanistan terörizmi şiddetle kınamaktadır.