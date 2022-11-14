Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı : Patlamada yaralanan 55 kişi taburcu oldu! 2 hastanın durumu ciddi
Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:25 Son Güncelleme: 14.11.2022 11:37

SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı : Patlamada yaralanan 55 kişi taburcu oldu! 2 hastanın durumu ciddi

DHA
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı : Patlamada yaralanan 55 kişi taburcu oldu! 2 hastanın durumu ciddi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’inin taburcu olduğunu 5'i yoğun bakımda olmak üzere 26 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'inin taburcu olduğunu 5'i yoğun bakımda olmak üzere 26 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor

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SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı : Patlamada yaralanan 55 kişi taburcu oldu! 2 hastanın durumu ciddi
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