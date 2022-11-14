Son dakika: Kobani’ye operasyon gelir mi? A Haber’de önemli açıklamalar

TERÖRÜN YÖNETİLDİĞİ MERKEZ: AYN EL ARAP

Kobani'nin kritik bir nokta olduğuna dikkat çeken Karauz "Suriye harekat alanında Ayn El Arap (Kobani) bölgesi Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez. Bu bölgelerle ilgili Türkiye'nin faaliyetleri var. Askeri harekatı yalnız başına yürütmek tek başına sonuç ifade etmiyor. Süreci diplomasi ve siyasetle de desteklemek gerek." diye konuştu.

ABD'nin 286 milyon doları ek ödenek olarak PKK/PYD'ye sağladığını hatırlatan Karauz yine Rusya ve İran'ın da terör faaliyetlerinin durdurulmasına engel olmaya çalıştığını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN PLANLARI VAR"

Karauz ayrıca "Kobani gibi Münbiç ve Tel Rıfat'taki terör faaliyetlerine yönelik uzun menzilli sistemler, istihbarat ile askeri harekatı kapsayan yöntemler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin inanıyorum ki bu noktada planları var. G-20 Zirvesindeki görüşmeler bu noktada önemli. " diye ekledi.