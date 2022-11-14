Son dakika: Kobani’ye operasyon gelir mi? A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Teröristlerin İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği hain saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik Suriye'nin kuzeyinde operasyon gerçekleştirilme ihtimali daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
A Haber'de canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, Suriye'nin kuzeyindeki son durumu ve olası bir operasyonu değerlendirdi.
5 ETKİLİ OPERASYON DÜZENLENDİ
Yücel Karauz "Türkiye terörü kökünde imha etmek üzere 5 kritik operasyon düzenledi. Sınırın yüzde 65'i kontrol edecek şekilde TSK tarafından güvenli bölge oluşturuldu. ABD ve Rusya ile protokoller yapıldı. Bölgedeki teröristlerin bölge dışına çıkması sözü verilmesine rağmen bu ülkeler sözlerinde durmadılar. " dedi.
TERÖRÜN YÖNETİLDİĞİ MERKEZ: AYN EL ARAP
Kobani'nin kritik bir nokta olduğuna dikkat çeken Karauz "Suriye harekat alanında Ayn El Arap (Kobani) bölgesi Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez. Bu bölgelerle ilgili Türkiye'nin faaliyetleri var. Askeri harekatı yalnız başına yürütmek tek başına sonuç ifade etmiyor. Süreci diplomasi ve siyasetle de desteklemek gerek." diye konuştu.
ABD'nin 286 milyon doları ek ödenek olarak PKK/PYD'ye sağladığını hatırlatan Karauz yine Rusya ve İran'ın da terör faaliyetlerinin durdurulmasına engel olmaya çalıştığını aktardı.
"TÜRKİYE'NİN PLANLARI VAR"
Karauz ayrıca "Kobani gibi Münbiç ve Tel Rıfat'taki terör faaliyetlerine yönelik uzun menzilli sistemler, istihbarat ile askeri harekatı kapsayan yöntemler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin inanıyorum ki bu noktada planları var. G-20 Zirvesindeki görüşmeler bu noktada önemli. " diye ekledi.