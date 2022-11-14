Türkiye’yi terörle teslim alamayacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi programı öncesi basın açıklaması yaptı. Erdoğan, sözlerine dün İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyla ilgili konuşarak başladı. İşte Erdoğan'ın sözleri:İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar.Bali'de düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi'ne gitmek için yola çıkıyoruz. Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı günlük hayatımızın ilk sırasına yerleşti. Antalya bildirimizde diğer hususlarının yanı sıra gıda israfı konusuna dikkat çekmiştik. Aradan geçen sürede ülkemizin gündeme getirdiği konuların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. BM Genel Kurulu'nda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor.Karadeniz'de tahıl koridoru girişimini ortaya koyduk. Tahılın başta Afrika olmak üzere en çok ihtiyacı olan ülkelere sevk edilmesi için çalışıyoruz. Türkiye'nin yaşanmakta olan enerji krizi konusunda anahtar ülke olduğunu hatırlatacağım. Gelişmiş ülkelerin dahi bocaladığı salgın günlerinde son derece başarılı bir sınav verdik. G20 toplantılarında Türkiye'nin tecrbüleri konuları atılacak adımları ele alacağız Dijital dönüşümcülük konusunda da ülkemizin elektronik devlet ve dijital çözümde yakaladığı başarıyı ele alacağız.Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz bu önemlidir.BAŞKAN Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde 'Birlikte Toparlanma -Daha Güçlü Toparlanma' temasıyla gerçekleştirilecek G20 zirvesinde yoğun bir diplomasi yürütecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın damga vurması beklenirken, Türkiye'nin etkin, girişimci ve insani dış politika anlayışıyla çözdüğü tahıl koridorunun devam etmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Betül USTA/ANKARA