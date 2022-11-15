Aslı Baykal ateş püskürdü: Siz de terörle mücadele edin o vakit!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında bazı sanatçılar, akademisyenler ve siyasiler tarafından terör eylemlerinin iktidara yaradığına dair imalarda bulunuldu. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal bu söylemi sosyal medya hesabından eleştirdi.
"SİZ DE TERÖRLE MÜCADELE EDİN O VAKİT!"
Aslı Baykal resmi Twitter hesabından eleştirilerini şöyle yazdı: "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?"