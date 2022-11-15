Haberler Gündem Haberleri Aslı Baykal ateş püskürdü: Siz de terörle mücadele edin o vakit!
Giriş Tarihi: 15.11.2022 14:37

Aslı Baykal ateş püskürdü: Siz de terörle mücadele edin o vakit!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Aslı Baykal ateş püskürdü: Siz de terörle mücadele edin o vakit!

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, İstiklal Caddesi’ndeki terör örgütü PKK/PYD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında terör eylemlerinin iktidara yaradığına dair imalarda bulunanlara sosyal medyadan ateş püskürdü. Baykal, “Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?” dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında bazı sanatçılar, akademisyenler ve siyasiler tarafından terör eylemlerinin iktidara yaradığına dair imalarda bulunuldu. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal bu söylemi sosyal medya hesabından eleştirdi.

"SİZ DE TERÖRLE MÜCADELE EDİN O VAKİT!"

Aslı Baykal resmi Twitter hesabından eleştirilerini şöyle yazdı: "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?"

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP üyeliğini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aslı Baykal ateş püskürdü: Siz de terörle mücadele edin o vakit!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA