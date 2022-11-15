Aslı Baykal ateş püskürdü: Siz de terörle mücadele edin o vakit!

"SİZ DE TERÖRLE MÜCADELE EDİN O VAKİT!"

Aslı Baykal resmi Twitter hesabından eleştirilerini şöyle yazdı: "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?"