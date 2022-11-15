Bakan Bozdağ: Had bilmeze had öğretmek benim vazifemdir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum gerçekleştirdi. Bakan Bozdağ'ın sunumunun ardından bakanlığa bağlı kurum temsilcileri, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterleri bütçe sunumu gerçekleştirdi. Bunun üzerine komisyon, milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi ile devam etti. Görüşlerin bildirilmesi sonrasında milletvekilleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soru yöneltti.

CHP'LİLERİN MAHKEME BASKINI



Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, dönemin CHP'li Yalova Belediyesi'nde "yolsuzluk ve zimmete para geçirme" davasının görüldüğü sırada, mahkeme heyetinin tek yargılanma talebini reddetmesi sonrası CHP'li yöneticiler ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine bağırarak ve parmak sallayarak itiraz etmişti.

"BU ÜLKEDE KABADAYILIĞA YER YOK."

Bu konuyla ilgili sorulan bir soru üzerine Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:



"Yalova örneğinde olduğu gibi yargı görevi yapan hakim ve savcılarımıza hakaret edilmesi asla kabul edilemez. Fotoğrafları, o görüntüleri inceledikten sonra salondan çıkıp o koridorlarda konuşulanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanıyım. Orada görev yapan hakim ve savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifemdir. Haddini bilmezin tekisin sen. Her yerde kabadayılık yapıyorsun. Bu ülkede kabadayılığa yer yok."