MHP’li Başkan İlhan o iddiaları reddetti! “Yapılan haberler asılsız”

Şırnak'ın Güçlükonak MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen ve 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır ile adına kayıtlı telefon hattından görüştüğü iddiasıyla hakkında sosyal medyadan ve bazı basın yayın organlarından yapılan haberler üzerine açıklama yaptı. Parti binasında yapılan açıklamada MHP İl Başkanı İsmail Tatar da yer aldı.

İlçe Başkanı Mehmet Ali İlhan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde jandarma karakoluna çağrıldığını ifadesinde şunlara yer verdiğini söyledi: "Güçlükonak'ta kalıyorum. MHP ilçe başkanıyım. Sabah saat 9.30 civarlarında beni karakola davet ettiler. Oraya gittim. Arkadaşlar, 'Bu numarayı tanıyor musunuz?' diye sordu. Ben 'Yok' dedim. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopim ile sahte olarak başka bir yerden gidip çıkarmışlar. Bunu yapanlar hakkında davacıyım. Onlardan şikayetçiyim. Babam 25 yıl boyunca korucu başıydı. 97'de terör örgütü geldi evlerimizi yaktı. Amcam ile bizim evimizi yaktılar. 'Çocuklar ile birlikte yakın' dediler. 3 kardeşim korucu. Ben de gönüllü korucuyum. MHP ilçe başkanı olarak Güçlükonak'ta devam ediyorum. Bu hat 2019 yılında benim kimlik fotokopimi nerde bulmuşlarsa, gitmişler Cizre'de bir bayide sahte bir imza ile adıma bir hat çıkarmışlar. Ama hat ile ilgili herhangi bir şey yok. Bir görüşme de olmamış o hat ile ilgili. Hepsi asılsız. Hat ile hiçbir bağlantım yok. O hat ile ilgili sosyal medyada bir yalan çıkmış ortaya. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatlarım ile görüştüm. Davalarımızı açtık zaten" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Halil Tatar da iddiaları redderek, şunları söyledi: "Bölgemizde 3 hilalimizi, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdık. Köy köy, ilçe ilçe, belde belde, programlarımızı yapıyoruz. Güçlendikçe bizim üzerimize atılan suçlamalar var. İlçe başkanım yaklaşık 1 yıldır ilçe başkanlığına atandı. İlçe başkanımın geçmişi, terör örgütü ile mücadelesi bellidir. Babası 25 yıl korucu başlığı yapmıştır. Evleri ateşe verilmiş. Sürekli tehdit ediliyor. Bununla alakalı asılsız bir haber yapılmış. Avukatlarımıza talimatı verdik. Gereken süreç başlatıldı. Reddediyoruz. Yalan haber. Bizle alakalı böyle bir görüşme olmamıştır. Böyle bir numara ilçe başkanım tarafından reddediliyor. Davacıyız sonuna kadar. Terör ile sonuna kadar mücadele etmeye devam, 3 hilalin her tarafta dalgalanması için, burada çok daha büyük başarılar elde etmek için bütün teşkilatımız ile canımızla, kanımızla sonuna kadar devam edeceğiz. Lanet olsun terör örgütünün her türlüsüne"