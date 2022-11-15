CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor: Engin Altay’dan Ağıralioğlu’na şok sözler!

ENGİN ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU'NA ŞOK SÖZLER!

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Biz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmıyoruz' çıkışına ise yanıt CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay'dan sert yanıt geldi.

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'BEN DEMEZDİM'

Engin Altay, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlayarak, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem" ifadelerini kullandı.