CHP’li Saim Diken hakim karşısında! Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilmişti

Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanı ve ilçe başkanı adayı olan Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koşmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak Diken hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Diken'in mağdurlardan işletme vaadiyle para aldığı ve biraz ödeme yaptıktan sonra paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat elde ettiği ifade edildi.

SAİM DİKEN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 35.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Galip Meydanoğlu, Penbe Hokka, müştekiler avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Saim Diken de avukatıyla katıldı. Duruşmada savunmasını gerçekleştiren sanık Saim Diken, ''Şikayetçilerden para aldım ancak bunlar kendi istekleriyle verdiler. Aldığım paranın büyük bir kısmını da ödedim ancak Penbe'nin 420 bin liralık kısmını ödeyemedim. Kendime ait paramla döviz ve altın alarak bu parayı çalıştırıyordum'' dedi.