CHP’li Saim Diken hakim karşısında! Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilmişti

Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanı ve ilçe başkanı adayı olan Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koşmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak Diken hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Diken'in mağdurlardan işletme vaadiyle para aldığı ve biraz ödeme yaptıktan sonra paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat elde ettiği ifade edildi.
SAİM DİKEN HAKİM KARŞISINDA
İstanbul 35.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Galip Meydanoğlu, Penbe Hokka, müştekiler avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Saim Diken de avukatıyla katıldı. Duruşmada savunmasını gerçekleştiren sanık Saim Diken, ''Şikayetçilerden para aldım ancak bunlar kendi istekleriyle verdiler. Aldığım paranın büyük bir kısmını da ödedim ancak Penbe'nin 420 bin liralık kısmını ödeyemedim. Kendime ait paramla döviz ve altın alarak bu parayı çalıştırıyordum'' dedi.
SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Savunmasına devam eden Diken, ''Müştekiler parayı çalıştırdığımı duymuşlar ve kendileri gelerek paralarını verdiler. Bana 'bizim de paramızı çalıştır' dediler. Ben kendilerinden para istemedim. Bana para verdiklerinde bankadan emekli olmuştum, bir bankada altın müdürü olarak 32 yıl çalıştım. Onlar da beni banka çalışanı olarak biliyorlar'' dedi.
"DOLANDIRICI OLDUĞUNU HABERLERDE DUYDUM"
Müşteki Penbe Hokka sanığın, eşinin arkadaşı olduğunu, ailecek görüştüklerini ve kendilerine bankacı olduğunu ve birkaç yıl daha çalışacağını söylediğini belirterek, ''Bize paramızı değerlendireceğini söyledi. 467 bin lira para verdim. Parayı verdikten 3 ay sonra sanığın dolandırıcı olduğunu haberlerde duydum. Sanıktan hiçbir şekilde kar payı alamadım, verdiğim parayı da alamadım'' ifadelerini kullandı.
''SİYASİ KİMLİĞİNİ KULLANDI''
Duruşmada müştekiler avukatı sanığın mesleğini, siyasi kimliğini ve itibarını kullanarak müştekileri dolandırdığını ve zararın giderilmediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini ve pandemi dolayısıyla işleri bozulduğu için paranın bir kısmını ödeyemediğini söyleyerek beraatını istedi.
DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eylemin 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğunu ve dosya hakkında görevsizlik kararı verilerek üst mahkemeye gönderilmesini talep etti. Mahkeme, sanık Diken'in üzerine atılı suçun 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI
Duruşma çıkışı taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle birlikte son buldu.