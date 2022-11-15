Deniz otobüsünü kaçırdığı için asılsız ‘bomba var’ ihbarı yapan şüpheli yakalandı

Bursa'da dün akşam saatlerinde 155 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, "Bursa- İstanbul seferini yapan deniz otobüsünde bomba var" ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iskeledeki bütün deniz otobüslerinde arama yaptı. Bursa'dan saat 19.15'te İstanbul'a gitmek için hareket eden deniz otobüsü de Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı. Yolcular tahliye edilerek deniz otobüsü didik didik arandı. Ancak aramalarda, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular, başka bir feribota aktarılarak Sahil Güvenlik botları eşliğinde Mudanya'ya getirildi.



TÜM DENİZ OTOBÜSLERİ ARANDI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Akşam saatlerinde Bursa 155 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarda, Bursa-İstanbul, İstanbul- Bursa arasında sefer yapan deniz otobüslerinde bomba ihbarı yapıldı. Hemen tedbirlerimizi aldık. Bu hatlarda çalışan tüm deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Armutlu açıklarındaki deniz otobüsünü bu ilçenin limanına çektirdik. Aramada sonuç çıkmadı. Deniz otobüsü yolcularla Mudanya'ya geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı" dedi.



SEYAHAT ETTİĞİ OTOBÜSTE YAKALANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asılsız ihbarı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Emre A. olduğunu belirledi. Emre A., Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için bindiği otobüs, otoyolda durdurularak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Emre A. ifadesinde, asılsız ihbarı feribota yetişemediği için yaptığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından Emre A. öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.