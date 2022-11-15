Emine Erdoğan G-20’de liderlerin eşleri ile buluştu! Su krizi ve ’Sıfır Atık’ vurgusu

Emine Erdoğan, Bali'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Keon-Hee Kim ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Sıfır Atık Projesi sürecini anlatarak, Kim'den Güney Kore'deki atık yönetimi uygulamaları hakkında bilgi alan Emine Erdoğan'ın, ortak çalışma alanları üzerine fikir paylaşımında bulunduğu ifade edildi.

Emine Erdoğan, Kim ile görüşmesinde ayrıca "kadın hakları" konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.