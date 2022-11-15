Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya’da lider eşleriyle bir araya geldi

Görüşmede, Erdoğan ve Fernandez'in, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" hakkında tecrübelerini paylaştığı, dünyayı tehdit eden su krizi için küresel işbirliğinin önemine değindiği öğrenildi. Görüşmede ayrıca Emine Erdoğan'ın, Fernandez'e, Türkiye'deki yenilenebilir enerji uygulamalarını anlattığı belirtildi.

Emine Erdoğan, Bali'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Keon-Hee Kim ile de bir araya geldi.