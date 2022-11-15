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Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:21 Son Güncelleme: 15.11.2022 09:23

FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına operasyon

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye operasyon düzenlendi. Aralarında görevde olan uzman çavuş, görevde astsubay ve ihraç subay ile astsubayların olduğu şüpheliler hakkında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerin bulunduğu belirlenirken, yapılan analiz çalışmalarında periyodik ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına operasyon
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