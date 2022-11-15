Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Türkçe paylaşım: Başkan Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası Türkçe bir paylaşımda bulundu.

G-20 Liderler Zirvesi için Bali'de bulunan Başkan Erdoğan ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da paylaştı.

Macron, mesajında şunları ifade etti:

"Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir."