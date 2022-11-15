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Giriş Tarihi: 15.11.2022 14:05

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana sert tepki: Teröristlere kucak açıyorsunuz

DHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunan bakana sert tepki: Teröristlere kucak açıyorsunuz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un, ülkesine teröristlerin girişine izin vermeyecekleri açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çataklı, "Sınırları koruduğunuz belli, PKK'nın Lavrion kampından. Sınırları koruduğunuz belli, aldığınız FETÖ'cülerden. Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un, ülkesine teröristlerin girişine izin vermeyecekleri açıklamasına ilişkin, "Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" dedi.

"SINIRLARI KORUDUĞUNUZ BELLİ ALDIĞINIZ FETÖ'CÜLERDEN"

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aymaz, densiz Takis Theodorikakos. Sınırları koruduğunuz belli, PKK'nın Lavrion kampından. Sınırları koruduğunuz belli, aldığınız FETÖ'cülerden. Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana sert tepki: Teröristlere kucak açıyorsunuz
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