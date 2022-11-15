İnadına ay yıldız inadına istiklal

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı noktada anıldı. Türk bayraklarıyla donatılan alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu. Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak dua etti. Bankada işi olduğu için İstiklal Caddesi'ne gelen Sadık Çap, " Ben korkmam. Niye korkayım ki? Vatanı onlara mı bırakacağız. Biz korksak, o korksa kim gelecek?" dedi. Bu arada İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle dün saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.