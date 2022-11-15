İstiklal bombacısı Ahlam Albashir’in Türkiye rotası! Terörist Afrin’den Türkiye’ye geçerken hangi güzergahı kullandı?

A Haber canlı yayınına katılan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İNTİHAR BOMBACILARI GİBİ DEĞİL"

İsmail Hakkı Pekin şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA: İstiklal saldırısının amacı neydi? Sınır ötesine harekat olur mu? İşte merak edilen soruların cevapları | Video

"Büyük ihtimalle eğitildikten sonra gönderilmişler. Ama bunlar sırf bu iş için eğitilmiş. Gerektiğinde bu işleri yapabileceği şekilde eğitilmiş. Arkasından da Türkiye'ye gönderilmiş. Hazır bekliyorlar. "Bu işi nasıl yapacaksınız?" diye talimat geliyor. Talimat da büyük bir ihtimalle patlayıcının miktarı gibi konular var. Belki teröristin kaçırılması konusu da söz konusu. Ama beceremiyor. Eli ayağına dolaştı. İntihar bombacıları gibi değil. 'Sana bir şey olmaz, biz seni kaçırırız' demişler gibi… PKK'ya inanmayan ama eylemi gerçekleştiren bir terörist.

Bölgede SDG altında yetiştiriliyor. SDG'nin hem idaresinde hem de terörist olarak faaliyet yürüten teröristler var. 'Ben PKK'ya feda olayım' anlayışı yok.