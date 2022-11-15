İstiklal Caddesi’nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...

"AYIPTIR, GÜLMEYİN"

İYİ Parti heyetindeki bazı kişilerin güldüğünü gören bir vatandaş yaşanan saygısızlığa kayıtsız kalamadı. İYİ Parti heyetinin saygısızlığını yüzüne vuran vatandaş, "Ben hepiniz özelinde söylüyorum. Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın be bugün ağlanır, bugün gülünür mü? Lokum yiyerek buralara kadar gelmişsiniz. Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya" diyerek tepki gösterdi.