İstiklal Caddesi’nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü teröristlerin banka bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede anma törenleri gerçekleştiriliyor.
İstiklal Caddesi'nde İYİ parti heyetine tepki: "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır" | Video
İYİ PARTİ HEYETİ ÇİÇEK BIRAKMAK İSTEDİ
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun da bulunduğu heyet İstiklal Caddesi'nde kalleş saldırının düzenlendiği bölgeye gelerek çiçek bırakmak istedi.
"AYIPTIR, GÜLMEYİN"
İYİ Parti heyetindeki bazı kişilerin güldüğünü gören bir vatandaş yaşanan saygısızlığa kayıtsız kalamadı. İYİ Parti heyetinin saygısızlığını yüzüne vuran vatandaş, "Ben hepiniz özelinde söylüyorum. Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın be bugün ağlanır, bugün gülünür mü? Lokum yiyerek buralara kadar gelmişsiniz. Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya" diyerek tepki gösterdi.
Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından İYİ Partili heyet olayın yaşandığı yere çiçek bırakarak bölgeden ayrıldı.
İstiklal Caddesi'nde İYİ parti heyetine tepki: "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır" | Video