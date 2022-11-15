Kılıçdaroğlu’na mağdur işçi şoku! Halka hizmet şovu yaparken...

İstanbul'da Sarıyer Belediyesi'nce düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halka hizmet etmek kadar güzel bir şey olmadığını söyledi. Bu esnada, 'Yaşasın işçi direnişimiz' diye bağıran bir işçi, 6 ay önce Şişli Belediyesi tarafından işten çıkartıldığını dile getirdi. Üzerinde 'İşimi geri istiyorum' yazılı bir sendika önlüğü giyen işçiye karşılık veren Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır. Hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum" dedi.